Qualcuno lo legge come un segnale incoraggiante in vista di una possibile cessione, altri invece lo ritengono un normale interesse, anche perchè da tempo Massimo Ferrero sembra intenzionato ad acquistare un'altra società di calcio oltre alla Sampdoria. Il patron blucerchiato era stato accostato a vari club, l'ultima in ordine di tempo la Salernitana, ma secondo Sky Sport ora il Viperetta si starebbe interessando addirittura al Palermo.



La società rosanero potrebbe infatti ripartire dai dilettanti, dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B, e Ferrero sarebbe pronta ad acquistarla in caso di iscrizione alla Serie D. Sarebbero anche già stati avviati i primi contatti con il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando, che dovrà valutare tutte le offerte per rilevare il Palermo.



Ferrero comunque non sarebbe necessariamente costretto a vendere la Samp per acquistare il Palermo, poichè il regolamento prevede la compatibilità delle due gestioni, purchè le società si trovino in categorie differenti. Curioso notare come tempo fa i rumors provenienti da Palermo raccontassero di un interesse di York Capital per la squadra, interesse poi mai concretizzatosi.