Il 6 marzo è una data cerchiata di rosso per la Sampdoria e per Massimo Ferrero. Il patron blucerchiato infatti ha fissata l'assemblea dei soci, per eleggere il CdA, il 6 marzo. L'appuntamento sarà a Roma, nello studio dell'avvocato Antonio Romei, e si tratterà di una riunione strettamente collegata a quanto accadrà il 23 marzo. In tale data - anche se potrebbe essere ottenuto un piccolo rinvio - il Viperetta conoscerà la decisione del Tribunale fallimentare di Roma in merito alla richiesta di concordato preventivo presentata da Eleven Finance.



Ferrero dovrà spiegare ai nuovi possibili membri del CdA in che modo intenderà risanare le proprie società. La Sampdoria, scrive Il Secolo XIX, non sarebbe toccata direttamente, ma potrebbe comunque subire contraccolpi nel breve termine dal punto di vista sportivo, finanziario e societario in caso il concordato dovesse essere bocciato. Secondo il quotidiano sarebbe da escludere una conferma del vecchio Consiglio.