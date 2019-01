Quella odierna non è soltanto la giornata di Manolo Gabbiadini alla Sampdoria. Oggi infatti è andata in scena la prima seduta ufficiale del nuovo Consiglio di Amministrazione doriano, nominato da pochi giorni. A presiedere i lavori, nella Sala dei Trofei di Corte Lambruschini, c'era ovviamente Massimo Ferrero, che ha presentato così i nuovi consiglieri Antonio Romei, Paolo Fiorentino, Giovanni Invernizzi, Adolfo Praga, Paolo Repetto e Gianluca Tognozzi: "Era da molto tempo, vedendo la crescita della Sampdoria, che progettavo questo tipo di cambiamento, al fine di regalare all’azienda un Consiglio d’Amministrazione ancora più importante e anche un rapporto diretto con Genova e con la storia blucerchiata" ha detto il Viperetta al sito ufficiale del club.



"Abbiamo tanti progetti da portare avanti insieme e sono orgoglioso di poterlo fare con voi. In campo vanno l’allenatore e i calciatori, ma devono sapere e sentire di avere alle spalle un Presidente e una Società di spessore, che li sostengono sempre". I progetti in questione riguardano il centro sportivo, non solo a livello di prima squadra ma anche di giovanili. E Ferrero non è intenzionato a porsi limiti: "Non ci fermeremo una volta conclusa questa prima fase dei lavori" conferma l'imprenditore romano "abbiamo tante altre idee che presto diventeranno realtà"