"Arrivederci a settimana prossima". E' questo il senso dell'incontro che si è tenuto questa mattina in un hotel genovese tra mister Marco Giampaolo e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Bocche cucite all'uscita, le parti hanno rivelato soltanto di essersi date appuntamento tra sette giorni, per aggiornarsi.



Secondo Il Secolo XIX il patron blucerchiato durante l'incontro (a cui era presente anche il direttore sportivo Carlo Osti) avrebbe proposto all'allenatore un rinnovo contrattuale. Giampaolo si è preso una settimana di tempo per decidere, come confermato dalle dichiarazioni all'uscita: "Ci rivedremo tra una settimana" ha confermato il mister, aggiungendo una battuta che riapre un piccolo spiraglio. "Speranze per i tifosi? Il tifoso della Sampdoria è unico" ha concluso l'allenatore.