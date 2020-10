Nonostante il fresco rinnovo di contratto ​Federico Bonazzoli potrebbe lasciare già la Sampdoria in questa sessione di mercato. L'autore dei gol salvezza della scorsa stagione infatti sarebbe stato messo sul mercato dal club blucerchiato, su suggerimento di Ferrero, anche per approfittare dell'esplosione della scorsa stagione.



Secondo Il Secolo XIX infatti con il nuovo modulo l'attaccante rischia di trovarsi spesso chiuso da Quagliarella, Gabbiadini e Keita, e così le sue speranze di un impiego costante sarebbero diminuite. Il Viperetta stesso starebbe spingendo a questo punto per cederlo ad almeno 12 milioni, magari ipotizzando una formula di prestito oneroso con riscatto futuro. Difficile che il giocatore possa andare al Torino, ma altri club come ad esempio il Parma starebbero valutando la soluzione. Ranieri per contro vorrebbe trattenere a Genova il giocatore.