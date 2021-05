La Sampdoria è sempre in attesa di conoscere il futuro di Fabio Quagliarella, alle prese con un rinnovo. Secondo le ultime indiscrezioni, il numero 27 blucerchiato sarebbe ormai prossimo a firmare il prolungamento di contratto con Corte Lambruschini. Ferrero infatti avrebbe incontrato a Roma il suo agente per discutere i dettagli della nuova proposta.



Secondo Il Secolo XIX il Viperetta e Bozzo avrebbero parlato anche delle prossime stagioni, trovando un accordo verbale per incarichi dirigenziali. Sarebbero stati cambiati pure i termini del nuovo contratto: la parte fissa sarebbe stata alzata di circa 100 mila euro rispetto all'inizio e, contando i bonus, la riduzione salariale si rivelerà di il 10% rispetto all’attuale, attestandosi sui 900 mila euro.