Un altro rinvio, dopo quello dell'udienza per la vicenda Obiang. Massimo Ferrero probabilmente posticiperà anche l'assemblea dei soci della Sampdoria, in programma lunedì 29 giugno a Roma nella sede della Sport Spettacolo. Il motivo, secondo Il Secolo XIX, è legato al fatto che nella Capitale lunedì si festeggeranno San Pietro e Paolo, con molti uffici chiusi.



Di eventuali novità, come ad esempio l'ingresso di un nuovo amministratore delegato, della posizione dell'avvocato Romei e dell'approvazione del bilancio chiuso a -13 milioni, se ne parlerà soltanto il 10 luglio, in seconda convocazione.