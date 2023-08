Dopo la vicenda del ricorso di Massimo Ferrero contro Radrizzani e Manfredi, relativa al passaggio della Sampdoria nelle mani dei due imprenditori, e in seguito all'ordinanza del giudice Paolo Gibelli con cui lo stesso ricorso è stato rigettato, ci si aspettava un'ulteriore manovra da parte del Viperetta. In realtà però l'ex presidente blucerchiato si è comportato in maniera differente.



Ferrero e il suo il suo avvocato Pieremilio Sammarco non hanno presentato alcun reclamo alla cancelleria del Tribunale di Genova contro l'ordinanza. I termini adesso sono scaduti: Ferrero aveva tempo fino al 18 agosto per depositarlo. Nella nota di Gibelli si leggevano conclusioni abbastanza nette: "Il ricorso non risulta fondato per difetto di fumus e di periculum e ancora non accoglibile per l'effetto dannoso per la società dell'accoglimento in misura del tutto sproporzionata alla tutela del ricorrente". Ferrero inoltre era stato condannato anche a pagare le spese processuali, che ammontano a circa 20mila euro.