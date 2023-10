L'ex proprietario della Sampdoria Massimo Ferrero è tornato a parlare della società blucerchiata in questi termini: "Sono commosso, avevo detto mi rimpiangerete ma non pensavo che sarebbe successo così presto" attacca il Viperetta. "Che non abbiano i soldi è dichiarato, hanno chiesto un socio. Io posso fare loro una proposta, glielo trovo io un socio, basta che lo dicano, così evitano di fare sta brutta figura che stanno facendo" ha detto a Radio Cusano Campus. L'imprenditore romano ha poi commentato la gestione Radrizzani: "Stanno cercando un socio, Radrizzani è un paraculo. Perché non mi paga? Non a me, che gliel'ho data gratis, perché non paga i concordati, perché non paga Vidal? Quello è un delinquente. Pirlo è una bravissima persona e un bravo allenatore, ma non andava preso e non doveva accettare. I giocatori ce li aveva, ma li hanno dati in prestito. Il direttore sportivo non è capace, un direttore tecnico che non si sa che fa, e la colpa di chi è? Di chi lo ha assunto o di Pirlo?".



CHE ATTACCO - "Io sono sfondato nel cuore a vedere la mia Sampdoria così, perché le ho dato 10 anni di vita" aggiunge poi. "Ma a me tutte ste cose non sono mai successe. Sono stato sempre in Serie A, sono andato in Europa, ho sempre pagato gli stipendi e queste figure non le ho mai fatte. Avete fischiato i giocatori? Fareste meglio a fischiare la proprietà. Io ho lasciato la società sana nel 2021, poi mi è successa la disgrazia (l'arresto, ndr). L'ho lasciata con un allenatore che ha fatto 20 punti. Quelli che si sono messi lì poi, grazie al signor Garrone, hanno fatto il primo errore cacciando D'Aversa e prendendo Giampaolo. Avevamo un po' di debiti, ma che avevano tutte le società, perché siamo stati in mezzo al lockdown. In pieno lockdown (in realtà prima, ndr) io ho preso Ranieri e ho fatto 56 punti (52, ndr). Ma tornare indietro e darmi i meriti che ho è difficile".