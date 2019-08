Dopo la lettera di intenti, in cui Massimo Ferrero rivelava la trattativa in esclusiva con il gruppo catalizzato dall'ex bandiera blucerchiata Gianluca Vialli, il patron della Sampdoria è tornato a parlare della vicenda.



Intercettato da Il Giornale, il numero uno di Corte Lambruschini ha brevemente commentato la situazione rilasciando una dichiarazione piuttosto significativa: "Sarei molto felice di dare la Sampdoria a un campione e una bandiera blucerchiata come Vialli" ha detto Ferrero "Ma gli investitori devono dare il giusto valore alla Sampdoria e ai tanti investimenti fatti negli ultimi cinque anni."