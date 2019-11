E' stato un Massimo Ferrero decisamente più rilassato quello visto ieri pomeriggio a Marassi. Il presidente della Sampdoria, dopo la partita con l'Atalanta, è sceso negli spogliatoi per scherzare con i suoi giocatori e pure con gli avversari. Prima ha coinvolto il direttore generale nerazzurro Umberto Marino, ex Samp, con una battuta: "Questa è casa tua, Marino vieni al mare...", poi ha apostrofato anche Depaoli, incontrato nel tunnel degli spogliatoi. "Dovete giocare divertendovi, come se andaste al cinema" ha detto Ferrero all'esterno blucerchiato.



Il Viperetta poi ha lasciato lo stadio continuando a passare dalla tribuna, e non dagli spogliatoi, come sta facendo da tempo per ragioni di sicurezza. Il numero uno doriano è stato accompagnato da una decina di uomini della sicurezza personale, che gli vengono forniti dalla Sampdoria.



Nel piazzale davanti alla tribuna, Ferrero si sarebbe reso protagonista di un altro siparietto con una poliziotta, incontrata all'esterno dello stadio. Il presidente della Samp secondo Il Secolo XIX avrebbe voluto conoscere l'agente, prima di lasciare il Ferraris. La contestazione nei suoi confronti da parte della tifoseria organizzata blucerchiata comunque non si placa. Da qualche settimana Ferrero ha scelto anche di diminuire la sua presenza a Genova, proprio per tenere un profilo mediaticamente più basso.