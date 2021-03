Massimo Ferrero non si dà pace. Il presidente della Sampdoria è uscito sconfitto dalla votazione sui diritti tv, insieme al collega del Genoa Preziosi. I blucerchiati e i rossoblù fanno parte, insieme a Crotone e Sassuolo, del piccolo gruppetto di oppositori di Dazn.



Queste le dichiarazioni del Viperetta a La Repubblica: "​Io non ho nulla contro Dazn, ma sono perplesso nei confronti di chi ha caldeggiato questa soluzione. Non conosco i motivi per cui i grandi club hanno spinto a votare così, ma non mi capacito perché nessuno abbia voluto approfondire, anche solo con una consulenza tecnica terza, i problemi di migrazione che possono esserci tra Sky e Dazn"