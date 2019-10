E' stato un pomeriggio abbastanza movimentato quello di Massimo Ferrero, alle prese con la partita della squadra di cui è proprietario, la Sampdoria, posta di fronte alla formazione di cui è tifoso, la Roma. Nel frattempo, il rapporto tra il pubblico blucerchiato e l'attuale presidente resta estremamente teso.



Durante il match, la contestazione societaria è rimasta ben lontana dal terreno di gioco, perchè la Sud ha incitato incessantemente la formazione di Ranieri, che al termine del match ha bollato come 'meravigliosi' i tifosi della Samp. I sostenitori doriani però hanno contestato Ferrero prima e dopo la partita.



Nelle ore antecedenti la gara, gli ultras della Sampdoria hanno organizzato un corteo pacifico da Corte Lambruschini sino allo stadio, e l'unico momento di tensione si è avuto a causa dell'arrivo in concomitanza di un treno di tifosi giallorossi. C'è stato un lancio di alcune bottiglie, ma poco altro. All'interno del Ferraris poi non sono mancati i cori contro Ferrero prima dell'ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento, e neppure dopo il triplice fischio.



Il presidente della Sampdoria ha pensato così di rispondere attraversando il terreno di gioco per rientrare negli spogliatoi, posti dal versante opposto rispetto alla Tribuna, invece di utilizzare come di consueto il tunnel. La scelta è stata logicamente interpretata come una provocazione dalla gradinata. A quel punto Ferrero, circondato da sette uomini della sicurezza, ha replicato mimando una sorta di marcetta militare, e prima di entrare nel tunnel ha rivolto alla Sud un ultimo saluto unendo le mani sopra la testa, irritando ulteriormente il pubblico.



La parte conclusiva della giornata surreale di Ferrero è andata in scena alle 18, quando il patron doriano ha lasciato lo stadio uscendo dalle tribune. I tifosi della Roma, ​che dagli spalti avevano cantato ai tifosi della Samp "Ferrero vi porta in B", erano ancora chiusi nell'area di prefiltraggio in attesa di uscire. Vedendo comparire il Viperetta, riporta Il Secolo XIX, lo hanno accolto con un coro goliardico in romanesco.