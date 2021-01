Il periodo di ristrettezze generali e di crisi, non solo nel mondo in generale ma pure a livello di calcio e club, non sembra aver toccato particolarmente Massimo Ferrero. Il presidente della Sampdoria infatti percepiva già un lauto stipendio da 1,14 milioni di euro ​per le sue cariche e deleghe (38) all'interno del club blucerchiato. Una cifra evidentemente non ritenuta congrua dal Viperetta, che ha quindi deciso di corrispondersi un aumento.



Nell'ultimo verbale del CdA dello scorso 17 dicembre, raccolto da Il Secolo XIX, emerge come Ferrero abbia aumentato di quasi 300mila euro all'anno il suo compenso, passando da 1,14 a 1,4 milioni lordi. A tale cifra vanno poi aggiunti altri 80mila euro di emolumento per la presenza all'interno del Cda del 'presidente operaio', come si era definito lui stesso, portando Ferrero a quasi 1,5 milioni a stagione.



Per gli alti consiglieri, ossia Fiorentino e Profiti, i compensi restano 20.000 euro lordi, , mentre Castanini ha rinunciato alla sua quota, alla pari di Vidal che però riceve 100.000 euro lordi per le sue deleghe. Una delle deleghe del commercialista è il compito di tenere i rapporti con tutti gli organismi sportivi dalla Figc alla Fifa. Inoltre nel verbale del CdA è esplicitata un'altra decisione di Ferrero, che ha deciso di esercitare il diritto di recessione anticipata della consulenza con Bdl , ossia lo studio legale di Romei, che seguiva la parte contrattualistica. La consulenza valeva 500mila euro l'anno.