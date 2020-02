Niente più visite a Bogliasco per Massimo Ferrero. Il presidente della Sampdoria, comprensibilmente preoccupato dalla situazione di classifica della società blucerchiata, sembra intenzionato ​a garantire la maggior concentrazione possibile ai giocatori blucerchiati. Per questo motivo il Viperetta avrebbe temporaneamente sospeso le sue visite al centro sportivo Gloriano Mugnaini, casa della Sampdoria a Genova.



Sarà il solo direttore sportivo Carlo Osti a poter seguire gli allenamenti della Sampdoria. Sarà ammesso al Poggio, oltre alla squadra, soltanto il ds per garantire la maggior concentrazione possibile alla formazione. Il Secolo XIX riporta anche un virgolettato di Ferrero in merito, "Massima concentrazione e Bogliasco diventa off-limits".