Il presidente dellaMassimo, reduce dalla sconfitta allo Stadium contro la Juventus e da una giornata a Milano densa di impegni per quanto riguarda il calciomercato, è stato ospite di Tiki Taka rilasciando alcune dichiarazioni.Il Viperetta è partito dalla celebre frase sul presidente 'operaio': "Sono un presidente operaio" ha detto il numero uno di Corte Lambruschini che, per la verità, percepisce regolare ​regolare guiderdone da "euro 1.140 migliaia quale remunerazione dell'Amministratore delegato" come regolarmente scritto sul bilancio societario 2019.Il numero uno di Corte Lambruschini si è poi lanciato anche in una disamina sul Coronavirus e sulla questione degli stadi chiusi: "C'è la gente dagli psicologi perché ha paura del virus". C'è stato poi spazio anche per il mercato: "La Sampdoria non l'ho indebolita, fare mercato è complesso perché c'è una percentuale del 75% di giocatori invenduti in Europa. Linetty era in scadenza e non voleva rinnovare, era pronto e Giampaolo se l'è preso." ha aggiunto l'imprenditore romano.In chiusura, c'è stato anche spazio per un commento sul rapporto con la tifoseria della Sampdoria: ", se non dice nulla è perché mi considera, se mi dice di tutto invece è dovuto al fatto che mi ama. Perché non mi candido a" ha concluso Ferrero.