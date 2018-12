La Sampdoria è alla vigilia di un appuntamento importante a livello societario, ossia la riunione del consiglio di amministrazione. L'incontro, in programma domani a Roma, come annunciato dallo stesso Massimo Ferrero porterà novità importanti in casa blucerchiata. Ma nel frattempo è arrivata un'altra buona notizia per il Viperetta.



Il Tribunale del Riesame, sotto richiesta dello stesso numero uno doriano, ha disposto il dissequestro di tutti i beni bloccati dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione "Fuori Gioco". Si trattava di 2,6 milioni di euro, di cui 200.000 confiscati alla Sampdoria.Stessa sorte anche per gli altri indagati, ossia Andrea Diamanti, Giorgio e Vanessa Ferrero e Manuela Ramunni, compagna dell'imprenditore romano. Nel mirino della Guardia di Finanza c'era il trasferimento di Obiang al West Ham, con Ferrero che avrebbe utilizzato 1,2 milioni per sanare i conti di alcune società e per produrre un film utilizzando fatture false.



Ovviamente l'iter processuale è ancora lungo, ma la notizia farà gioire il presidente blucerchiato, assente ieri dal Ferraris. E' probabile però che Ferrero sarà regolarmente al suo posto sugli spalti in occasione di Juve-Samp.