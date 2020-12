Dopo Torino-Sampdoria, Massimo Ferrero ha raggiunto gli studi di Italia 1 per partecipare, come sempre accade, alla puntata di Tiki Taka. Il presidente blucerchiato ha affidato allo show di Chiambretti le dichiarazioni post partita, partendo da una gaffe sul numero uno doriano, Audero. "Io sono soddisfatto, ma del primo tempo no, abbiamo avuto delle grandi parate, stranamente Audero ha parato tutto" ha esordito il Viperetta, salvo poi correggersi subito con "Ho un portiere top". A Chiambretti che chiede della famosa plusvalenza fatta dalla Juventus con Audero, poi, Ferrero risponde così: "Hai fatto una domanda molto sbagliata, tendenziosa e complicata. Hai perso la partita? Ah, no, l'hai pareggiata, perché? Perché hai avuto una grande fortuna".



Nessun dubbio anche sul futuro Ranieri: "Suo futuro in discussione? Assolutamente no, non ci sono problemi. Dopo la partita ci siamo incontrati per parlare della prestazione, ma questo accade ogni volta"