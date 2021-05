Uno dei principali obiettivi per la panchina della Sampdoria, un po' a sorpresa, sembra essere diventato Paolo Zanetti. L'attuale tecnico del Venezia viene seguito da Ferrero da poco prima di Pasqua e, secondo Il Secolo XIX, il Viperetta avrebbe conosciuto il tecnico a una cena a Sabaudia, apprezzandone le idee e rimanendone stregato. Con il Venezia in Serie A, però, è aumentata la concorrenza per l'allenatore.



Le tante squadre interessate al giocatore sono il primo problema da affrontare per la Samp. Zanetti infatti piace sia all’Hellas Verona che all’Udinese . Il secondo ostacolo invece è rappresentato dal contratto del mister con il Venezia. L'allenatore infatti dovrebbe chiudere anticipatamente il suo rapporto con i lagunari, e non è escluso che la società neroverde non possa chiedere un indennizzo per lasciarlo partire. Difficile pensare che il Doria, viste le ristrettezze economiche in cui versa, possa pensare di pagare una clausola per un nuovo allenatore.