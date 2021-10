Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero non ha assistito alla partita persa dai blucerchiati contro il Cagliari, ma il Viperetta si è fatto aggiornare in diretta da Daniele Faggiano, che peraltro ha anche strigliato la squadra a fine match.



Adesso, nei prossimi giorni, il presidente blucerchiato pare intenzionato a seguire molto da vicino la squadra. Ferrero è atteso oggi pomeriggio a Genova, e fino a venerdì farà tappa fissa a Bogliasco per seguire da vicino i giocatori e D'Aversa. Probabilmente, Ferrero terrà anche un incontro con l'allenatore, per capire i motivi della crisi e motivarlo in vista della sfida con lo Spezia.