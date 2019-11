Massimotorna a Genova. Come accade spesso nei giorni antecedenti alla partita, il patron blucerchiato è atteso nel capoluogo ligure, per incontrare la squadra e far sentire la sua vicinanza ai giocatori della Sampdoria. Nel frattempo però non si è placata la contestazione del tifo doriano nei confronti del Viperetta.Ferrero, stando a quanto riporta Il Secolo XIX, continuerebbe a essere preoccupato per la sua incolumità e a ricevere minacce, tanto da aver reso noto il fatto alla Digos qualche settimana fa. Addirttura, recentemente il patron blucerchiato aveva sporto denuncia nei confronti di un tifoso della Samp.