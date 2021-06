La Sampdoria è ancora a caccia del nuovo allenatore, con un unico obiettivo annunciato e ribadito a più riprese dal presidente Massimo Ferrero, ossia spendere il meno possibile per l'ingaggio del nuovo tecnico. Il Viperetta ha ribadito questo concetto, a modo suo, pure questa mattina a Il Secolo XIX:



"​Ma vi pare che pago per un allenatore quando pagando mi sarei potuto tenere Ranieri? Sono finiti gli anni delle follie, delle spese pazze, alle brutte mando in panchina Bosco (direttore operativo con mansioni finanziarie) perché ormai che comanda sono loro, gli uomini dei conti…"