La Sampdoria contro la Lazio non ha brillato in fase realizzativa, ma l’incontro è stato pesantemente condizionato dalle decisioni dell’arbitro Massa. L’intervento di Musacchio su Quagliarella continua a suscitare dubbi nei tifosi della Samp, anche perché il VAR ha ignorato l’errore del fischietto ligure.



Secondo l’edizione genovese de La Repubblica l’episodio avrebbe fatto adirare pure la Sampdoria, anche se il tecnico Ranieri nel post partita ha derubricato l’intervento, come se non si trattasse di rigore. Secondo il quotidiano comunque il presidente Ferrero si sarebbe detto intenzionato a farsi sentire nelle sedi opportune, come aveva fatto tempo fa, quando aveva affermato che “La Sampdoria non è una scuola guida per giovani arbitri”.