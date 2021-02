Sul tavolo della Sampdoria ci sono due rinnovi ancora piuttosto ‘pesanti’ su cui lavorare. Uno riguarda il contratto dell’allenatore Claudio Ranieri, l’altro quello dell’attaccante Fabio Quagliarella. Entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno, e per entrambi si attende una mossa di Ferrero. Nel frattampo la società blucerchiata dovrebbe aver trovato un accordo con Verre per il rinnovo, mentre non ci sono speranze per Gaston Ramirez.



Sia Quagliarella che Ranieri aspettano una telefonata del Viperetta, che però sembra più preoccupato di un’altra situazione. Secondo il Corriere dello Sport infatti Ferrero sarebbe concentrato principalmente sui diritti tv. Il patron romano vuole capire entro quali parametri muoversi, e i parametri verranno giocoforza stabiliti dalle entrate legate dai diritti tv, ancora di difficile risoluzione. Sia per Quagliarella che per Ranieri comunque si discuterà di un taglio degli stipendi, vicino al 30% e con un contratto annuale. Resta da chiarire la tempistica del Viperetta in merito alla nuova proposta.