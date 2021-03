Sampdoria-Torino sarà cruciale per il futuro di Claudio Ranieri? A quanto sembra, no. Recentemente Massimo Ferrero ha chiesto una reazione alla sua squadra e all’allenatore blucerchiato, e le sue dichiarazioni, unite al fatto che il tecnico è ancora in attesa di un rinnovo, avevano fatto pensare ad una sorta di avviso ben preciso nei confronti del mister.



Il Secolo XIX scrive che non sarà il risultato con i granata a pregiudicare o meno l’eventuale prolungamento con il tecnico. La dirigenza si aspetta una vittoria domenica, ma l’analisi sul futuro di Ranieri verrà fatta a quota quaranta punti, a salvezza acquisita, quando sarà più chiara la situazione. Viceversa, un’eventuale sconfitta verrà logicamente computata nella valutazione generale.