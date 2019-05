Il pomeriggio milanese di Massimo Ferrero è stato particolarmente movimentato. Il patron blucerchiato si è dedicato ad una giornata nel capoluogo lombardo all’insegna del calciomercato, portando avanti in prima persona varie trattative di mercato volte a rinforzare il prima possibile la Sampdoria. Dopo Chabot, Thorsby e Mulé, il Doria sembra ormai avere praticamente in pugno Lammers, e tra un Depaoli e un Hurtado ha trovato il tempo per incontrare l’Inter: obiettivo, discutere di due giovani di proprietà dei nerazzurri, Alessandro Bastoni e Andrea Pinamonti.



Il primo è un difensore reduce da un’ottima stagione a Parma, ma che la Samp aveva già seguito anche la scorsa estate. E’ un classe 1999, quindi si inserirebbe alla perfezione nel solco di talenti in erba tracciato dai blucerchiati, specialmente per quanto riguarda la difesa, ma l’Inter logicamente non vuole perdere il controllo sul calciatore. Discorso simile pure per Andrea Pinamonti, anche lui nato nel 1999 e anche lui protagonista di un campionato positivo a Frosinone, con 27 presenze, 5 gol e 3 assist al primo campionato con i ‘grandi’.



Le parti quindi stanno ragionando sulla formula, che potrebbe essere anche un prestito biennale. La politica della Samp però non è quella di valorizzare calciatori altrui, non è quindi escluso che il club blucerchiato provi ad inserire quindi un diritto di riscatto, con l’Inter che proverà a mantenere un riacquisto o comunque una sorta di controllo sui due gioiellini.