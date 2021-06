Sembrano nuovamente cambiate le preferenze di Massimo Ferrero in merito al futuro allenatore della Sampdoria. Nell'elenco del Viperetta, al primo posto sembra esserci attualmente Roberto D’Aversa, seguito da Beppe Iachini, Marco Giampaolo più il 'sogno' Andrea Pirlo.



Secondo Il Secolo XIX Ferrero spera di strappare un ulteriore sconto al Parma, con un incentivo all’esodo, dal momento che l'accordo con D'Aversa farebbe risparmiare ai gialloblù l'ingaggio da 750 mila euro nella prossima stagione. Per questo motivo il patron vorrebbe contrattare con la dirigenza emilana per ottenere una buonuscita in grado di ammortizzare parte dello stipendio. La soluzione però non sembra riscontrare il gradimento del Parma.