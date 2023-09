Fiato sospeso in casa Sampdoria per le condizioni di Alex Ferrari dopo che, sabato scorso, il centrale si è accasciato a terra in allenamento. Il difensore ha rimediato una forte botta durante l'allenamento mattutino, con anche un trauma distorsivo del ginocchio destro. L'apprensione deriva anche dal fatto che si tratta dello stesso ginocchio per cui Ferrari è stato operato nel 2016, al menisco esterno, e nel 2019 per la lesione del legamento crociato. Anche in quell'occasione, tra l'altro, l'ex Bologna si infortunò in allenamento.



Il dolore pare essere stato forte, in questi giorni (la ripresa è martedì pomeriggio) verranno effettuati dalla Sampdoria gli accertamenti strumentali del caso. La speranza è che, per Ferrari, si tratti di un problema di minore entità anche se un po' di preoccupazione per la Samp sussiste: il focus è sul legamento collaterale.