Da qualche giorno era nell'aria, oggi finalmente la notizia che i tifosi della Sampdoria aspettavano è arrivata: il Tribunale di Genova ha concesso l'omologa per il piano di ristrutturazione del debito, proposta da Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. La Sezione VII Civile, presieduta dal giudice Braccialini, ha pronunciato la sentenza omologando gli accordi di ristrutturazione proposti dalla società.



Il passaggio è fondamentale per la salvezza del club di Corte Lambruschini. Il giudice ausiliario ha concluso la sentenza con un parere favorevole, in merito alla "ragionevolezza delle indicazioni contenute nel piano" e sulla "Probabilità di successo dello stesso". L'omologa verrà estesa anche ai creditori non aderenti.