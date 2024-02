Sampdoria, finalmente Pedrola: si allena in gruppo, e Esposito...

Lorenzo Montaldo

La situazione degli infortunati in casa Sampdoria resta sempre molto delicata e da monitorare con attenzione. I sorrisi da Bogliasco, però, arrivano in particolare da due giocatori, Fabio Borini ed Estanis Pedrola. L'attaccante, infortunatosi a fine novembre e operato in Finlandia a Turku dal professor Lempainen per la lesione al tendine lungo dell'adduttore della coscia sinistra, è tornato da tempo a lavorare al Mugnaini e oggi si è parzialmente allenato con i compagni per la prima parte di seduta. In seguito, ha proseguito il suo iter in maniera differenziata, con il pallone sul campo. Il rientro quindi potrebbe essere più vicino: la tempistica inizialmente prevista per il momento sembrerebbe rispettata, nel mirino per la punta c'è la prima partita di marzo, quantomeno per una convocazione.



Il punto interrogativo su Pedrola invece sembra decisamente meno preoccupante di quanto fatto filtrare ieri da alcuni organi di informazione. Lo spagnolo, nella parte di attivazione atletica, è rimasto finalmente insieme al gruppo, alla pari di Borini: per la prima volta dopo mesi ha lavorato con i compagni, durante la parte di seduta 'a secco', cioè senza pallone, poi ha proseguito proprio con Borini e con un altro infortunato, Francesco Conti, la parte con la sfera. Una buona notizia rispetto alle indiscrezioni fatte trapelare nelle ultime ore.



Discorso diverso per Esposito: oggi è rimasto completamente a parte, ha proseguito con il suo percorso di recupero, svolgendo lavoro differenziato in palestra e in campo, salterà certamente Cosenza, quasi sicuramente la Cremonese ed è in dubbio anche per la Feralpisalò. Più plausibile un suo ritorno a metà marzo.