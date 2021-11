Oggi, per la partita tra la Sampdoria e la Fiorentina, la lista degli infortunati della squadra blucerchiata è piuttosto corposa. Dall'elenco infatti mancheranno Mikkel Damsgaard, Ernesto Torregrossa, Ronaldo Vieira e Fabio Depaoli. La speranza blucerchiata, però, è quella di recuperare almeno gli ultimi due tornando a inserirli nell'elenco dei giocatori chiamati già con la Lazio.



D'Aversa lo ha confermato ai margini della conferenza stampa pre Fiorentina-Samp, fa sapere Sampnews24.com. Vieira e Depaoli torneranno in gruppo nei prossimi giorni, alla ripresa degli allenamenti prima della partita con i biancocelesti. L'esterno ex Atalanta manca dalla sfida con la Salernitana, ma la sua ultima apparizione in campo risale al 17 ottobre a Cagliari, mentre il centrocampista inglese non gioca da febbraio 2021, quando ancora vestiva la maglia del Verona.