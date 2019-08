Si è concluso l'atteso Consiglio di Amministrazione della Sampdoria, atteso da molti come data cruciale nella corsa a tappe che potrebbe portare il club blucerchiato dalle mani di Massimo Ferrero a quelle di Gianluca Vialli. Bocche cucite a Corte Lambruschini, anche se ha fatto parecchio rumore la presunta assenza del presidente Ferrero dalla riunione.



In realtà secondo l'emittente Telenord il Viperetta sarebbe stato a Genova da questa mattina, ma avrebbe evitato i giornalisti presenti presso la sede blucerchiata utilizzando un ingresso secondario. I primi ad arrivare invece erano stati Giovanni Invernizzi e il commercialista Adolfo Praga. La riunione si è conclusa intorno alle 13.30, ma sarebbe stato fissato un nuovo Consiglio di Amministrazione per il 30 settembre, quando sarà chiaro anche l'esito della vicenda della cessione.