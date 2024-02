Sampdoria, finita l'udienza per il sequestro. Manfredi: 'Siamo sereni'. E i tifosi...

Lorenzo Montaldo

Un nuovo capitolo dello scontro tra l'ex proprietario della Sampdoria Massimo Ferrero e i nuovi azionisti di riferimento è andato in scena questa mattina, come previsto, presso il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d'impresa. Si sono tenute oggi infatti le udienze sui ricorsi per sequestro giudiziario, presentato da Trust Service e Ssh Holding, le due società riconducibili al Viperetta via Gianluca Vidal.



LA VICENDA - I legali di Vidal avevano chiesto preliminarmente il sequestro giudiziario delle azioni, dei marchi (il Baciccia) e di tutti gli assets oggetto delle cessioni, oltre che delle obbligazioni convertibili della Samp in mano alla controllante Blucerchiati spa. Il sequestro è legato ad un altro ricorso, prima udienza il 28 maggio sempre a Milano, per l'annullamento delle scritture private stipulate tra Ferrero, Manfredi e Radrizzani il 12 e il 13 giugno scorso. Il giudice Daniela Marconi nel frattempo ha respinto la richiesta presentata dagli avvocati di Vidal volta a derogare al principio del contraddittorio.



L'ESITO DELL'UDIENZA - L'esito dell'udienza di questa mattina è stato reso noto poco fa direttamente dalla Sampdoria, che ha emesso un comunicato stampa in cui annuncia come il giudice Marconi abbia ordinato un rinvio al 13 marzo p.v. "teso a trovare nel frattempo un accordo tra le parti". Una decisione commentata in questi termini dall'azionista di maggioranza, Matteo Manfredi: "Usciamo dalle udienze odierne con la serenità che abbiamo sempre manifestato in merito alla questione. Affronteremo i prossimi passi nel solo interesse della Sampdoria e nella tutela della sua storia e dei suoi tifosi".



PROTESTA - Tifosi che, nel frattempo, si sono schierati di fianco alla società. Lo hanno fatto con uno striscione piuttosto eloquente, dedicato al braccio destro di Ferrero Gianluca Vidal: "28/02: Vidal, la tua sentenza è già scritta, verme!" recita il messaggio a firma "La Sud". I tifosi blucerchiati non gradiscono le azioni di disturbo da parte del'ex presidente Ferrero e dei suoi uomini di fiducia.