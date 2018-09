Non si è ancora placata a Genova la polemica per l'orario di Sampdoria-Fiorentina, gara che i blucerchiati non avevano giocato il week end immediatamente successivo al crollo del Ponte Morandi e programmata dalla Lega Calcio mercoledì 19 settembre alle ore 17.00. La scelta dell'orario, presa in conformità con i regolamenti UEFA relativi alla contemporaneità delle partite dei maggiori campionati con le competizioni europee, ha scontentato un po' tutti, anche perchè rischia di costipare ulteriormente la viabilità cittadina, già ampiamente compromessa dopo i fatti recenti.



Per questo motivo il Comune di Genova ha domandato di posticipare la partita alle 20.45. Palazzo Tursi spera che la richiesta possa essere accolta, sfruttando anche il precedente di Sampdoria-Inter, inizialmente programmata il 23 settembre alle 18.00 e slittata alle 20.45 in considerazione del traffico generato dal Salone Nautico e dei problemi di viabilità connessi all'evento. Lo slittamento di Sampdoria-Fiorentina consentirebbe ai tifosi di raggiungere con più facilità lo stadio, evitando di intasare le arterie genovesi, già prese d'assalto a quell'ora dai pendolari coinvolti nel rientro a casa. La questura non ha sollevato obiezioni sul fronte dell'ordine pubblico.