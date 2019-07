Secondo Sky Sport, c'è un retroscena di mercato che riguarda Sampdoria e Fiorentina. I due club infatti hanno provato a impostare uno scambio tra Dennis Praet e Marco Benassi, con conguaglio a favore dei blucerchiati. L’operazione non è decollata anche per la volontà del centrocampista belga che, in assenza di offerte dalle big, in Italia preferisce rimanere alla Samp.