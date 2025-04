Sampdoria, fischi per tutti. Evani: "Faremo valutazioni"

finisce con una scena già vista tante volte in questa stagione disastrosa dei blucerchiati: squadra scacciata dagli oltre 600 tifosi che hanno raggiunto l'impianto toscano, inviti a tirare fuori gli "attributi", e fischi per tutti. Anche per Borini, appena rientrato in campo, che si era avvicinato con le mani giunte al settore ospiti dello stadio. I sostenitori genovesi non hanno gradito l'ennesima prestazione definita, nei commenti più gentili, "imbarazzante", conclusa anche dagli sfotto da parte dei settori occupati dai padroni di casa, alla terza partecipazione in Serie B della loro storia.

Anche Alberico Evani non si capacita della partita e valuterà delle variazioni sul tema nelle prossime partite: "I calciatori hanno dato tutto, sia chiaro, ma in questa categoria non bastano le qualità. Ora mancano quattro partite e faremo le nostre valutazioni. Cambieremo qualcosa, uomini, modulo... vedremo. Le due punte? Può essere un'idea". Nel post gara il tecnico ha poi esaminato singolarmente tutti gli aspetti del match: "Siamo venuti qua convinti di poter fare risultato. Gli abbiamo concesso quello dove loro sono più bravi, ovvero la rapidità nelle ripartenze. Da situazione di calcio d'angolo a favore nostro abbiamo preso il gol. Dobbiamo migliorare sui posizionamenti e bisogna essere anche più determinati nei contrasti" riporta Il Secolo XIX.

Il problema per la Samp è mentale, anche se a quattro giornate dalla fine sembra inconcepibile. Evani sottolinea che "Bisogna cercare di calarsi un po' di più in quella che è la categoria.. Da qui alla fine ci rimangono quattro partite, l'ho detto anche ai ragazzi nello spogliatoio al fischio finale, nel calcio ma anche nella vita quello che hai fatto ieri non conta più, ora c'è solo da pensare alla prossima sfida cambiando però atteggiamento e mettendo in campo, oltre alla qualità, anche il carattere e il temperamento. Ai miei giocatori, comunque, non posso dire nulla, hanno dato tutto quello che avevano. E nessuno aveva i crampi, quindi la condizione generale della squadra è buona. Va solo pareggiato il temperamento degli avversari".

"Non abbiamo mai visto il pallone?Nella ripresa potevamo anche essere un pochino più fortunati, con la traversa ed il palo (di Niang e di Oudin, ndr)" prosegue poi analizzando i singoli. "Berezsynski, Niang e Meulensteen, tornati titolari, non hanno giocato bene? In allenamento avevano fatto vedere belle cose, hanno dato il loro apporto come potevano. E' però vero che la loro condizione poteva essere migliore. Sibilli? Non stava bene. Coda e Abiuso in campo insieme? Può essere un'idea, oggi quando sono entrati hanno dato un po' di vivacità"