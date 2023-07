La Sampdoria, come noto, sta ancora scontando i ritardi e le difficoltà dovuti alla precedente gestione. Il club blucerchiato è stato deferito per quanto riguarda il mancato pagamento, entro il 30 maggio, di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla prima trimestrale del 2023. Il rischio è quello di due punti di penalità da scontare nello prossimo campionato.



La tesi difensiva dello studio Bdl dell'avvocato Romei, che assiste il club, presumibilmente porterà come tesi difensiva la presenza dei soldi sul conto, ma l'impossibilità di utilizzarli in assenza della delibera per l’aumento di capitale. In casa blucerchiata poi c'è anche attesa per l'altra possibile penalizzazione, un ulteriore -2 legato ad un'altra questione, ossia il mancato pagamento al 30 maggio degli stipendi federali. Per questo filone, al momento il deferimento non è ancora stato notificato.