L'ultima settimana di campionato sarà cruciale per il destino della Sampdoria, giunta ad un bivio dal punto di vista societario e pure per quanto riguarda la guida tecnica della squadra. Marco Giampaolo infatti ha chiesto chiarezza di programmi alla società, e un ulteriore step migliorativo senza dover ripartire nuovamente da capo all'interno di un programma basato esplicitamente sulle plusvalenze.



Per questo motivo, nel corso dell'ultima settimana di campionato, la dirigenza doriana avrebbe già fissato un incontro con l'allenatore, come rivelato anche dallo stesso Giampaolo ai margini della conferenza stampa pre-Parma. Logicamente da Corte Lambruschini, in attesa di capire il futuro societario, si monitorano alcune piste alternative in caso di addio del mister di Giulianova.



Una conduce ad esempio a Stefano Pioli, libero dopo l'esperienza alla Fiorentina. Un altro profilo particolarmente gradito a Corte Lambruschini è quello di Roberto De Zerbi, già monitorato in passato. Il Secolo XIX fa pure il nome di un altro allenatore che la Sampdoria aveva seguito un anno fa, ossia Domenico Tedesco, ex tecnico prodigio in Germania ma recentemente esonerato dallo Schalke, che aveva condotto nella passata stagione sino al secondo posto in campionato.