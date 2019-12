I due attaccanti e protagonisti attesi del derby di Genova di domenica per la Sampdoria saranno Fabio Quagliarella e, molto probabilmente, anche Manolo Gabbiadini. In passato però il peso dell'attacco gravava sulle spalle del numero 10, quel Francesco Flachi idolo della Gradinata e che sabato sarà in Sud per seguire la stracittadina insieme ai suoi tifosi.



L'ex bomber blucerchiato ha espresso il suo punto di vista per quanto riguarda il reparto offensivo doriano: "Il problema è proprio come servire quei due davanti, perchè non vorrei sbagliare ma mi pare che la Samp stia segnando più da piazzato che su azione" ha detto a Il Secolo XIX. "Vedendo la squadra la sensazione è che Quaglia e Gabbia abbiano bisogno di palloni migliori, qualcuno che sappia inventargli assist. Dico questo perchè dare suggerimenti a uno come Quagliarella, che come bomber è più spietato ed esperto di quanto lo era il sottoscritto, è fuori luogo".



"Io posso solo suggerire di gestire al meglio la paura che senza dubbio avrà un peso in entrambe le squadre a inizio partita" ha aggiunto Flachi. "E' una partita da pelle d'oca ma per chi va in campo bastano due, tre passaggi per capire il clima e trovare entusiasmo o appunto farsi contagiare dall'ansia. La mia Samp era spesso più forte del Genoa ma trovava un avversario con il coltello tra i denti che puntava spesso sull'agonismo. Oggi è diverso, Thiago sta provando a portare un calcio nuovo al Genoa ma ho fiducia che Ranieri, grazie al quale io ho esordito in Serie A nel 1994 alla Fiorentina, saprà prevalere con la classe dei suoi".