Emergono altre quattro positività al Covid 19 in casa Sampdoria. A farne le spese è il settore giovanile blucerchiato, in particolare le leve dall'Under 17 all'Under 14. Il giro di tamponi ha evidenziato quattro ulteriori positività, che hanno spinto il club a sospendere le attività per le leve citate. Prosegue normalmente l'attività della Primavera di Tufano, dove i risultati sono stati tutti negativi. A questo punto si attiverà la cosiddetta 'bolla' per il settore giovanile, che coinvolgerà sia i ragazzi ospitati a Casa Samp, che quelli che abitano con le famiglie a Genova e dintorni, oltre ai componenti dello staff.



Il focolaio non preoccupa però la prima squadra, isolata dopo i quattro casi di venerdì scorso, riguardanti un primavera e tre componenti del personale. Comunque il Doria aumenterà i tamponi, effettuandone uno al giorno. Domani, scrive Il Secolo XIX, a 48 ore dalla partita come da protocollo verrà effettuato anche il test sierologico.