Si preannunciano grandi manovre in casa Sampdoria per il futuro. Da questa mattina, ad esempio, circola a Genova un’indiscrezione relativa al possibile nuovo ds blucerchiato. Da Corte Lambruschini starebbero pensando infatti ad una vecchia conoscenza di casa Samp, ossia Pasquale Foggia. L’ex fantasista della Lazio, transitato anche a Genova nella stagione 2011-2012, tra l'altro coincisa con il ritorno in Serie A, da qualche anno ha intrapreso una nuova carriera, ossia quella del direttore sportivo.



I risultati stanno confermando l’ottimo lavoro svolto da Foggia, perché il dirigente napoletano ha allestito una vera e propria corazzata a Benevento, con la squadra campana prima in Serie B a +20 punti rispetto alla seconda in classifica, il Crotone.



Anche per questo motivo la Samp si starebbe interessando a Foggia, anzi, secondo alcuni rumors Ferrero vorrebbe affidare proprio a lui la costruzione della squadra 2020-2021. La notizia però per il momento è stata frenata dal diretto interessato: “Samp? Non è il momento adatto per parlare di me” ha dichiarato a Sampnews24.com il ds giallorosso, logicamente concentrato, come tutto il Benevento, sulla questione relativa all’eventuale ripresa dei campionati e al possibile ritorno in Serie A.