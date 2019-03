Brutta pagina per Gregoire Defrel, attaccante della Sampdoria arrivato in estate in prestito dalla Roma e che si sarebbe reso protagonista (i condizionali sono ancora d'obbligo) di una nottata piuttosto movimentata. Secondo i primi accertamenti il francese avrebbe avuto un incidente la scorsa notte a Genova, in Corso Europa, dopo la partita persa dai blucerchiati contro l’Atalanta.



Stando alle prime ricostruzioni Defrel attorno alle 2 avrebbe cercato di scappare dalla polizia a bordo della sua auto, andando però a sbattere, fortunatamente senza conseguenze (foto genovaquotidiana.com). La sorpresa peggiore però è stata successiva allo schianto. Quando la Polizia lo ha raggiunto e soccorso ha effettuato l’alcol test, a cui Defrel sarebbe risultato positivo, oltretutto con un tasso alcolemico elevato. Per questo motivo la patente dell’ex giallorosso sarebbe stata ritirata.



Nel frattempo arrivano altri aggiornamenti alla vicenda. Defrel sarebbe sfuggito dalla Polstrada, che ha chiamato in ausilio la polizia locale, prima di schiantarsi contro altri veicoli posteggiati in Corso Europa. Sia lui che la passeggera sarebbero rimasti illesi. L'auto è una Mercedes c63s Amg, un 4000 cc dal valore di circa 100mila euro.



Se la notizia dovesse essere confermata, potrebbero esserci anche provvedimenti da parte della Sampdoria, che per il momento non ha commentato la vicenda.