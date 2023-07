La Sampdoria ha puntato Gian Marco Ferrari del Sassuolo: i blucerchiati vogliono riportare il difensore centrale a Genova, dove peraltro il calciatore ha già giocato, e in queste ore da Corte Lambruschini hanno riallacciato i contatti con l'Emilia per imbastire l'operazione.



Il problema,in questo caso, è la fitta concorrenza che c'è per il giocatore classe 1992. Ferrari piace al Cagliari in Serie A, ma anche al Wolfsburg in Germania e, in cadetteria, al Parma. C'è anche il nodo valutazione: i neroverdi chiedono circa 4 milioni per il suo cartellino.