Ogni giorno il mercato della Sampdoria per quanto riguarda i centrocampisti si arricchisce di un nuovo tassello. L'ultimo in ordine di tempo sarebbe quello di Alberto Grassi, giocatore scuola Atalanta di proprietà del Napoli. Per la verità, il nome del calciatore classe 1995 era già circolato a Genova tempo fa. Nelle ultime ore però si sarebbero intensificati i contatti tra il club blucerchiato e la squadra di De Laurentiis, nonostante Grassi venisse dato come in dirittura d'arrivo al Parma.



Secondo il Corriere dello Sport i blucerchiati avrebbero imbastito la trattativa sulla base di un prestito oneroso, e l'operazione sarebbe ben avviata. Mancherebbero ovviamente alcuni dettagli prima della fumata bianca, ma la Samp avrebbe deciso di puntare forte sull'ex Spal. Il Doria avrebbe battuto anche la concorrenza proprio della società di Ferrara, che avrebbe voluto riportare l'ex Atalanta in biancoazzurro dopo la buona stagione appena conclusa alla corte di mister Semplici.