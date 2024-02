Sampdoria, frattura tra Pirlo e l'area medica. Manfredi cambia?

La situazione vissuta sabato dalla Sampdoria è stata davvero paradossale. La gara con il Brescia è stata compromessa da un errore di comunicazione, spiegato poi da Pirlo nel post gara con fastidio. L'allenatore blucerchiato ha raccontato ai giornalisti che il cambio Piccini-Leoni è arrivato dal momento che lo staff del tecnico ha capito "Cambia", mentre il giocatore stava dicendo "Calma". Ciò ha portato alla sostituzione con l'epilogo conosciuto.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica questo episodio rappresenta il punto di rottura tra Pirlo e lo staff medico, anche in considerazione degli infiniti infortuni e ricadute che hanno martoriato la Samp in questa stagione. Già da tempo però questo malessere covava in seno alla Samp. E ciò potrebbe portare anche ad un'aggiunta nel gruppo doriano.



L'episodio di Piccini avrebbe infatti dato a Manfredi il pretesto per mettere mano all'organigramma. In settimana l'imprenditore aveva incontrato lo staff medico nel corso della settimana, e adesso ha deciso di intensificare i contatti con Mapei Sport e lo “Human Performance Lab”. L'idea sarebbe quella di aumentare il supporto all'area sanitaria per limitare infortuni e assenze, oltre a velocizzare i recuperi.