Sampdoria, frenata Piccini: niente titolarità, va in panchina

Tra i tanti recuperi che ladeve monitorare in questi giorni c'è anche quello del difensore Cristiano. L'ex Valencia, arrivato a gennaio per rimpolpare un reparto troppo spesso in affanno dal punto di vista numerico, dopo aver giocato 5 partite consecutive da titolare è out da inizio marzo per un problema muscolare. Nei giorni scorsi però si era diffuso grande ottimismo in merito alle sue condizioni: pareva che il recupero di Piccini fosse ad un passo, addirittura era stato ipotizzato un suo impiego daper la sfida di lunedì contro la Ternana.

Le indiscrezioni arrivate nelle ultime ore da Bogliasco invece vanno in un'altra direzione. Secondo Il Secolo XIX infatti ci sarebbe stata unaper quanto riguarda il recupero del centrale classe 1992. Il giocatore è rientrato regolarmente in gruppo, ma dovrebbe partire dalla panchina. Il rientro in campo dal primo minuto potrebbe quindidi una settimana, a Palermo.Si era ipotizzato un impiego di Piccini al posto di Leoni, ma vista la squalifica di Facundo Gonzalez il baby blucerchiato avrà molto probabilmente un'altra chance dal primo minuto. A comporre il terzetto difensivo saranno quindi Daniele, Giovannie Nicola, con Piccini in panchina pronto però ad 'assaggiare' nuovamente il terreno del Ferraris.