Uno dei nomi più caldi in questo inizio di mercato per la Sampdoria è quello di Jan Hurtado, promettente attaccante classe 2000 di proprietà del Gimnasia La Plata. La trattativa ormai prosegue da parecchie settimane, l'intesa con il giocatore non dovrebbe essere un problema (si parla di accordo già trovato) ma è diversa la situazione con il club argentino, che spara alto chiedendo una cifra considerata troppo alta per i blucerchiati.



Ieri si è diffusa la notizia di un possibile rilancio da parte di Corte Lambruschini, cosa che avrebbe avvicinato sensibilmente la fumata bianca. In realtà, secondo l'edizione genovese de La Repubblica, la Sampdoria non avrebbe confermato questa voce, anche perchè prima il club doriano dovrebbe cominciare a cedere alcuni pezzi pregiati, in modo tale da finanziare il mercato in entrata.