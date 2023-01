È un periodo da dimenticare per Tomas Rincon, non solo in campo. Dopo il rosso rimediato contro il Napoli capolista nell’ultima gara di campionato, sabato il centrocampista ha subito un furto nella sua casa genovese. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il valore delle cose sottratte al giocatore si aggira intorno ai 100mila euro: oltre a una importante cifra in contanti che il giocatore teneva in casa, sono stati rubato gioielli e altri oggetti di valore.