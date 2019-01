Da qualche settimana il terzino Dodò è tornato a Genova per allenarsi con la Sampdoria. Il giocatore è rientrato tra le fila dei blucerchiati dopo il prestito al Santos, che non è riuscito a trovare l'intesa con l'entourage del calciatore per l'ingaggio dell'ex Roma e Inter. Il futuro di Dodò però potrebbe essere ancora oltreoceano.



Secondo il quotidiano brasiliano Globo Esporte, nei prossimi giorni dovrebbe tenersi a San Paolo un incontro per sbrogliare la situazione. Saranno presenti la Sampdoria, il giocatore con i suoi rappresentanti e pure il Cruzeiro, la società maggiormente interessata in questo momento al laterale mancino. A rappresentare la società di Belo Horizonte dovrebbe esserci addirittura il vicepresidente Itair Machado.



Il Cruzeiro vorrebbe proporre una formula simile a quella adottata dal Santos, ossia un prestito sino al termine del 2019, mantenendo un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo del cartellino di Dodò. Probabilmente invece il club di Corte Lambruschini spingerà per una soluzione a titolo definitivo, o quantomeno con obbligo di riscatto.