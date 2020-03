Tra le varie situazioni che la Sampdoria dovrà risolvere, al netto dell'emergenza Coronavirus, c'è anche il caso di mercato legato al futuro di due giocatori arrivati in questa stagione, ossia Andrea Bertolacci e Maya Yoshida. Entrambi a fine campionato sarebbero andati in scadenza, ma la serrata forzata complica il destino del centrocampista e del difensore.



Per Yoshida, scrive Il Secolo XIX, il Doria vanta un diritto di opzione 'bipartisan', ciò significa che la volontà di proseguire insieme dovrà essere condivisa da entrambi. Se il campionato non ripartirà, il giapponese potrebbe concludere la stagione con una sola partita, peraltro a porte chiuse, e poi valutare il futuro con la Samp.



Situazione ancora diversa quella di Andrea Bertolacci, che era arrivato da svincolato e aveva firmato con il Doria un accordo sino a giugno, per 700mila euro netti. Ferrero era stato convinto dal procuratore dell'ex Milan, Lucci, e in caso la Samp dovesse decidere di proseguire l'agente dovrebbe sedersi al tavolo con la dirigenza e trovare la quadra per una nuova intesa su ingaggio e durata del contratto.